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Dünya Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü
Dünya

Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü

Fransa’da 27 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kaydedilen 817 ölümle birlikte, haziran ayından bu yana sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı can kaybı 8 bine ulaştı.

Yaz mevsimi sona ermesine rağmen Avrupa’da bu yıl etkili olan aşırı sıcakların sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor. Fransa Ulusal Sağlık Ajansı’na göre; ülkede 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 817 kişi hayatını kaybetti. Ajans, bu rakamla birlikte haziran ayından bu yana ülke genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle kaydedilen ölümlerin sayısının yaklaşık 8 bine ulaştığını bildirdi. Ölümlerin büyük bölümünü 75 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

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