  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:29:58 -
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda, ekipler Kozlu ilçesi Seyfetler köyünde ikamet eden İ.A.(46) isimli şahsın izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama talimatına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı