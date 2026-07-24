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Siyaset DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti
Siyaset

DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti

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DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılayı” yasa teklifine DEM Partili milletvekillerinin yaptığı itiraz tartışma yarattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda görüşülen “Türk Kızılayı” yasa teklifi kabul edildi.

Teklife ilişkin DEM Parti milletvekilleri Ali Bozan ve Onur Düşünmez tarafından muhalefet şerhi yazıldı.

“TÜRK KIZILAY” İFADESİNE İTİRAZ

Bozan ve Düşünmez, şerh yazılarında teklif metninde “Türk Kızılay” ifadesinin kullanılmasını eleştirdi.

DEM Partili vekiller, bu adlandırmanın rastlantı olmadığını savunarak, yardım kuruluşunun etnik bir kimlik üzerinden tanımlandığını ileri sürdü.

“ETNİK KİMLİK DAYATMASI” İDDİASI

Şerhte, “Türk Kızılay” ifadesinin ısrarla kullanılmasının masum bir tercih olmadığı öne sürüldü.

Bozan ve Düşünmez, bu ifadenin, resmi adı 1947’den beri “Türkiye Kızılay Derneği” olan kurumun yasama organı eliyle etnik kimlikle tanımlanması anlamına geldiğini iddia etti.

2014 ÖRNEĞİNİ HATIRLATTILAR

DEM Partili vekiller, 2014 yılında Türk Kızılay Maden Suyu’ndan “Türk” ifadesinin çıkarıldığını da hatırlattı.

Milletvekilleri, buna rağmen kanun teklifinde “Türk” adının kullanılmasını eleştirdi.

15 SAYFALIK ŞERH HAZIRLANDI

Ali Bozan ve Onur Düşünmez’in hazırladığı muhalefet şerhinin 15 sayfa olduğu belirtildi.

Şerhte, yasa teklifinin yalnızca kurumsal bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda kimlik tartışmasını da beraberinde getirdiği savunuldu.

“YARDIM KURULUŞU ETNİK AİDİYETLE TANIMLANIYOR”

DEM Partili vekiller, teklifin bir yardım kuruluşunu etnik aidiyetle tanımlama çabası olduğunu ileri sürdü.

Şerhte, “Türk Kızılay” ifadesinin Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi gibi yaklaşımların güncel bir yansıması olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

DEM Partili vekillerin “Türk Kızılay” ifadesine yönelik itirazı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çok sayıda kullanıcı, “Türk” adının kurum isminde yer almasına karşı çıkılmasını eleştirerek karara tepki gösterdi.

TARTIŞMA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Komisyonda kabul edilen teklifin ilerleyen süreçte Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

DEM Partili vekillerin muhalefet şerhiyle birlikte “Türk Kızılayı” düzenlemesi, yalnızca hukuki değil siyasi tartışmaların da merkezine yerleşti.

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