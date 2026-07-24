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Gündem Yeni Parti logosu gündem oldu! Sosyal medyada "Yeni Rakı" benzetmeleri
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Yeni Parti logosu gündem oldu! Sosyal medyada "Yeni Rakı" benzetmeleri

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Yeni Parti logosu gündem oldu! Sosyal medyada "Yeni Rakı" benzetmeleri

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Partinin adı ve logosu kamuoyuyla paylaşıldı. Beyaz zemin üzerine kırmızı "Yeni" ve siyah "Parti" yazısından oluşan logo, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, çok sayıda kullanıcı tasarımın Yeni Rakı logosunu andırdığını öne sürdü.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin kurduğu siyasi oluşumun adı "Yeni Parti" olarak açıklandı.

Partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunulurken, partinin logosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Logoda sade tasarım tercih edildi

Paylaşılan logoda, beyaz zemin üzerine büyük puntolarla kırmızı renkte "Yeni", hemen altında ise siyah renkte "Parti" yazısı yer alıyor.

Kuruluşun ardından logonun tasarımı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Sosyal medyada dikkat çeken benzetme

Logonun paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yazı karakteri ve renk tercihinin Yeni Rakı markasının logosunu andırdığını öne sürdü.

Özellikle "Yeni" ifadesinin kırmızı renkte öne çıkarılması ve kullanılan tipografi nedeniyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar iki tasarım arasında görsel benzerlik kuran çok sayıda yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosuna yorumu:

Tartışmalar sürüyor

Yeni Parti'nin logosuna ilişkin tartışmalar sosyal medyada devam ederken, parti yönetiminden logonun tasarımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuruluş süreciyle birlikte hem partinin ismi hem de logosu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle sosyal medyada yapılan "Yeni Rakı logosuna benziyor" yorumları dikkat çekti.

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