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Aktüel

Zonguldak'ta su alan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:32:26 -
Zonguldak'ta su alan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde su alan teknede bulunan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmenağzı Plajı mevkisinde bulanan bir teknenin su aldığı ve içinde bulunan 7 kişinin karadan ulaşım olmayan koyda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, N.A'ya ait yarı batık vaziyetteki teknede 7 kişinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik botuna alınan teknedeki 7 kişi, Zonguldak Limanı'na getirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 7 kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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