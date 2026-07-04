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Gündem CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı
Gündem

CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

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Altyapı eksikliği ve vurdumduymaz yönetim anlayışı yine İstanbulluyu perişan etti. İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

CHP'li belediyeler bir kez daha sınıfta kaldı. Altyapı eksikliği ve vurdumduymaz yönetim anlayışı yine İstanbulluyu perişan etti. İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Beşiktaş’ta sağanak yağışın etkisiyle cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tezgahlarını korumaya çalışan esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilendi.

Sağanak yağış nedeniyle cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastığı görülürken vatandaşlar ortalıkta görünmeyen CHP'li belediye yetkililerine isyan ettiler.

 

Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda
Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda

Gündem

Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda

 

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Yorumlar

Cengiz

chp li belediyelere ulaşmak için para lazım,o sel sularina biraz sahte döviz atsaydiniz hepsi peş peşe gelirlerdi
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