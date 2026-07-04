Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek

Mizah maskesinin arkasına sığınıp kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve İslamî değerleri hedef alan Deniz Göktaş isimli soytarıya sahip çıkan CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü’nün ikiyüzlülükleri bir kez daha gözler önüne serildi. Müslümanların dini değerlerine yönelik saldırgan tutumlar karşısında sessiz kalan ve bu ifadelere arka çıkan ikilinin, geçmişte yahudiler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğü diyemediği ve anında geri adım attığı ortaya çıktı.

KUTSAL DEĞERLERE SALDIRANA DESTEK, ELEŞTİRİ GELİNCE ANINDA ÖZÜR

Toplumun mukaddesatına dil uzatan isimleri savunan Ekrem İmamoğlu ve Nevşin Mengü’nün, geçmişte Şalom gazetesi yazarı Karel Valansi karşısında sergiledikleri el pençe divan duruş hafızalardaki yerini koruyor.

İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajında Musevi vatandaşların anılmadığı gerekçesiyle kendisini "Yine düğüne davetli değiliz" diyerek eleştiren Valansi'ye anında yanıt vermiş, "Hassasiyetinizde haklısınız" diyerek adeta özür dilemiş ve mesajını değiştirmişti.

İNCİL AYETİYLE VURMAK İSTERKEN ÖZÜR KUYRUĞUNA GİRDİ

Benzer bir çifte standart ve teslimiyetçi tutum, gazeteci Nevşin Mengü’nün geçmişteki sosyal medya paylaşımlarında da açıkça kendisini göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirmek adına Matta İncili’nden alıntı yapan Mengü, Musevi gazeteci Karel Valansi’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. İslamî değerler ve muhafazakar camianın kutsalları söz konusu olduğunda her türlü hakareti "mizah ve ifade özgürlüğü" olarak savunan Mengü, Valansi’nin uyarısı üzerine anında geri adım atmış, "Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" diyerek özür dilemişti. Müslümanların inançlarına saldıranların arkasında duran bu zihniyetin, azınlık gruplarından gelen en ufak sitem karşısında nasıl hızla hizaya geçip günah çıkardığı, kamuoyunun gözünden kaçmayan bir ibret vesikası olarak kayıtlara geçti.

ÇİFTE STANDART KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR

Kendi ülkesinin ezici çoğunluğunun inancına ve kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıklara göz yuman, hatta bu saygısızlığı yapan figürleri koruma kalkanı altına alan İmamoğlu ve Mengü, mesele muhafazakar camianın hassasiyetleri olduğunda düşmanca bir tavır takınmaktan çekinmiyor. İslamî değerlere küfredenlere arka çıkıp, azınlık gruplarından gelen en ufak sitemde özür sırasına giren bu zihniyet, kamuoyunda "çifte standart ve samimiyetsizlik" olarak nitelendiriliyor.