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Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme

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Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne yönelik e-ticarette önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakan Bolat, devreye alınan; "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Bolatsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticareti kolaylaştıracak yeni uygulamanın devreye alındığını açıkladı. Bolat, "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması" ile AB'ye gönderilen uygun ürünler tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini belirtti. 

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile e-ticarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Birlik ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

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Yorumlar

Mehmet

Sayın Bakan Bolat, ülkemizle AB arasındaki e-ticaretin kesintisizliğini sağlayacak bu yeni düzenleme için takdirlerimizi sunuyoruz. Bu adım, hem Türkiye'nin ihracatını güçlendirecek hem de iş insanlarımızın rekabet gücünü artıracak. Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hareket eden Bakan Bolat gibi değerli isimler sayesinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Allah razı olsun, Sayın Bakanım!
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