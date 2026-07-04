Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme
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Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne yönelik e-ticarette önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakan Bolat, devreye alınan; "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Bolatsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticareti kolaylaştıracak yeni uygulamanın devreye alındığını açıkladı. Bolat, "Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması" ile AB'ye gönderilen uygun ürünler tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini belirtti.
Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile e-ticarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Birlik ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadesini kullandı.
Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."
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