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Gündem Zonguldak'ta hareketli anlar! 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gündem

Zonguldak'ta hareketli anlar! 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 16 öğrenci, taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:53:00 -
Zonguldak'ta hareketli anlar! 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kepez Mahallesi'ndeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulunda pasta yiyen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırdı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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