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Dünya Zaporijya NGS'ye 60'tan fazla saldırı düzenledi Ukrayna’dan tehlikeli oyun
Dünya

Zaporijya NGS'ye 60'tan fazla saldırı düzenledi Ukrayna’dan tehlikeli oyun

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Zaporijya NGS'ye 60'tan fazla saldırı düzenledi Ukrayna’dan tehlikeli oyun

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, son 24 saatte Zaporijya NGS altyapısının bulunduğu bölgeye 60'tan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) ve çevresine yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte Zaporijya NGS altyapısının bulunduğu bölgeye 60'tan fazla saldırı düzenlendiğine işaret etti.

Ukrayna ordusunun santralin ulaşım birimlerini hedef almaya devam ettiğini belirten Likhachev, geçen hafta proje ve tasarım bürosu ile elektrik şebekelerine ait binanın da vurulduğunu kaydetti.

Likhachev, santral çalışanlarının tesisi güvenli seviyede tutmak, santral ile bulunduğu şehrin elektrik ve su tedarikindeki sorunları çözmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

İran'daki Buşehr NGS'den tahliye edilen Rus uzmanlara da değinen Likhachev, "Çalışanlarımızın güvenliğine ilişkin yüzde 100 garanti sağlandığından emin olmadan onları geri göndermeyeceğiz." dedi.

Likhachev, santralde yaklaşık 20 Rus uzmanın İranlı personelle birlikte kaldığını, tahliye edilen Rus çalışanların santrale toplu dönüşünün ancak santralde ve ulaşım sürecinde hayati risk bulunmadığının anlaşılmasının ardından mümkün olacağını kaydetti.

Rus uzmanların Buşehr NGS'ye dönüş planının hazırlandığını ve onaylandığını belirten Likhachev, planın yakın zamanda uygulanmasını umduklarını söyledi.

Rosatom, askeri riskler nedeniyle santralde görev yapan çalışanlarını gruplar halinde İran'dan Ermenistan üzerinden tahliye etmişti.

ABD ve İsrail'in İran saldırıları öncesinde santralde 639 Rosatom çalışanı görev yapıyordu.

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Yorumlar

Mehmet

Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırması çok üzücü. Allah korusun, bu saldırılarla insan hayatı tehlikeye atılıyor. Ruslar santralin güvenliği için büyük çaba gösteriyor ancak Ukrayna ordusu böyle hainca davranarak insani değerlere sırtını dönmüş durumda. İran’daki Buşehr NGS'den tahliye edilen Rus uzmanların geri gönderilmesi için de endişeliyiz, çünkü yaşanan bu ortamda hiçbir çalışanın hayatı risk altına atılmamalı. Ukrayna'nın arkasında ABD ve İsrail gibi emperyalist güçler olduğunu da unutmamalıyız, bu saldırılar onların kışkırtması olabilir. Allah milletimizi korusun, umarım bu olay en kısa sürede çözüme kavuşur.

Ahmet Kar

Ukrayna nın çoğunluğu Rus her nekadar bombalasada sınırlı,şımarık çocuğu bir iki günde halleder,Avrupa tepkisi ile sınırlı hareket edip dünyayının tepkisini çekmek istemiyor ambargo ambargo üstüne gelmesin.
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