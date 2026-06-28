  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan’ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları! Siyonistin İşgal Bakanı baklayı ağzından çıkardı! İmzalanan anlaşma işgalin tescilidir Ahlaksız ideoloji esir alıyor: Sapkın oğluyla gururu duyan baba skandalı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız Eski bakan mafyadan 1 milyon dolar alırken yakalandı! İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı Ekosistemin böcek ağı! Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca dolarlık rüşvet çarkı Kapalıçaşı'da böyle dönmüş! Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması Koltuk hırsı Özgür’ü dibe götürüyor: Kamyon kasasında cılız miting
Yerel Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!
Yerel

Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu.

Hatay’da Asi Nehri’nin Akdeniz’e ulaştığı bölgede erkek cesedi bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin su altı ekibi sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tunca Nehri’nde ceset bulundu!
Tunca Nehri’nde ceset bulundu!

Yerel

Tunca Nehri’nde ceset bulundu!

Binayı saran kötü koku ceset çıktı! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı
Binayı saran kötü koku ceset çıktı! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

Gündem

Binayı saran kötü koku ceset çıktı! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi
Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi

Yaşam

Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi

Kaybolan kedisini ararken ceset buldu
Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

Gündem

Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi
Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi

Gündem

Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23