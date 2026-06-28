Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu.
Hatay’da Asi Nehri’nin Akdeniz’e ulaştığı bölgede erkek cesedi bulunması üzerine ekipler harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin su altı ekibi sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.