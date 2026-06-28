Putin, Rusya'daki sorunu itiraf etti

Putin, piyasaya sunulan yakıt miktarının artırılması ve fiyatların ekonomik açıdan makul seviyelerde tutulması gerektiğine işaret ederek, yerli tüketicileri korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak yasaklandığını söyledi. Dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirildiğini belirten Putin, "Daha önce oluşturulan yakıt stokları iç piyasaya sunuldu ancak stokları kullanmaya başlamamıza rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var, ihtiyaç duyulan benzin türü her zaman bulunamıyor." dedi.