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Gündem Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar
Gündem

Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek, olayın aydınlatılmasını istedi.

İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, büyüyerek 20 arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Binlerce arının telef olduğu yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, "Ben arı kovanlarımının bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112'yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar" dedi.

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