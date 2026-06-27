Avrupa ülkesinde beklenmedik gelişme: Tasarrufa gittiler Türkiye'ye akın edecekler

Turizm sektörünün en önemli kaynak pazarlarından biri olan Almanya'da tatil alışkanlıkları değişmeye başladı.

Innofact tarafından yapılan araştırma, seyahat talebinin sürdüğünü ancak tatil bölgelerinde yapılan ek harcamaların önceki yıllara göre önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Alman turistler, seyahat bütçelerinde önceliklerini yeniden belirliyor. Konaklama ve ulaşım gibi temel giderler korunurken, restoran ziyaretleri, ücretli aktiviteler, alışveriş ve destinasyon içi turlar gibi isteğe bağlı harcamalarda tasarruf eğilimi öne çıkıyor.

Tatil ekstralarına ayrılan bütçe düşüyor

Araştırmaya göre Alman turistlerin 2026 yılında restoranlar, alışveriş, eğlence, aktiviteler ve geziler gibi tatil ekstralarına ayırmayı planladığı ortalama bütçe 308 Euro seviyesinde bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 81’i ek harcamalar için 500 Euro’nun altında bir bütçe ayıracağını belirtirken, geçen yıl bu oran yüzde 65 seviyesindeydi. Bu durum, Alman turistlerin tatil sırasında harcamalarını daha kontrollü yapmayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Düşük bütçeli turist oranı arttı

Araştırmada özellikle düşük bütçeli turist grubundaki artış dikkat çekti. Ek harcamalarını 100-200 Euro arasında tutmayı planlayanların oranı yüzde 20,4’ten yüzde 30,4’e yükseldi. 100 Euro’nun altında harcama yapmayı hedefleyenlerin oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 10,7’ye çıktı. Buna karşılık 500-750 Euro arasında harcama yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 15,6’dan yüzde 8,8’e geriledi.

Türkiye için avantaj olarak görülüyor

Turizm sektörü temsilcileri, Alman turistlerin harcama alışkanlıklarındaki bu değişime rağmen Türkiye'nin önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Sektör değerlendirmelerine göre Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen “her şey dahil” sistemi, tatil süresince ek harcamaları sınırlamak isteyen Alman turistler için cazibesini koruyor. Bu nedenle Alman turistlerin bütçe hassasiyetinin, Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilecek unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.