  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz Kongrede ortalık çok fena karıştı! Ahmet Davutoğlu’nu hiç bu kadar sinirli görmediniz CHP'de ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'da bir ilk olacak: TOKİ'den 15 bin kiralık konut! Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek! Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı Sıcaklıklar sebebiyle trafik ışıkları eridi İran iki ülkeyi aynı anda vurdu!
Gündem Kafalarda soru işaretleri oldu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı
Gündem

Kafalarda soru işaretleri oldu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kafalarda soru işaretleri oldu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı

Van’da, iki yıl önce, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Van Barosu, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildi.

Van Barosu, iki yıl önce, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildi.

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren Van Barosu tarafından oluşturulan dava takip ekibince büyük bir titizlikle takip edilmiş; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulmuştur. Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz. Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır. Söz konusu karar, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

15 kişi yargılanıyordu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
15 kişi yargılanıyordu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Gündem

15 kişi yargılanıyordu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23