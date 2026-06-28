Kafalarda soru işaretleri oldu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı

Van Barosu, iki yıl önce, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildi.

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren Van Barosu tarafından oluşturulan dava takip ekibince büyük bir titizlikle takip edilmiş; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulmuştur. Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz. Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır. Söz konusu karar, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.