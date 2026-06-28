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Gündem Tahir Büyükakın'ı tanımayan vatandaş bakın ne istedi
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Tahir Büyükakın'ı tanımayan vatandaş bakın ne istedi

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Tahir Büyükakın'ı tanımayan vatandaş bakın ne istedi

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Motor Sporları Gelişim Merkezi, düzenlenen törenle tanıtıldı. Burada açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başından geçen olayı anlattı.

Başiskele Belediyesi tarafından Sepetlipınar Mahallesi'nde inşa edilen Motor Sporları Gelişim Merkezi'nin tanıtım programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra önceki dönem milletvekili Kenan Sofuoğlu, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

MOTOR SPORLARINA YENİ MERKEZ

Başiskele'de hizmete kazandırılan Motor Sporları Gelişim Merkezi, yalnızca profesyonel yarışlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni sporcuların yetiştirileceği bir eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek. Tesiste motosiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri de verilecek.

 

ANISINI ANLATTI

Bugün gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, motorla denetim yaptığı günlerde başına gelen bir olayı da anlattı. Büyükakın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim de bir Moto grubumuz var. Ben zaman zaman, ilk başlarda daha Yasin başkan bizim ekibe dahil olmadan kaskı takıp motorla şehrin çeşitli yerlerinde hem işlere bakardım hem de kamuflaj yani tanınmadan gezebilmenin, işleri denetlemenin bir imkanı olarak kullanırdım.

 

EKMEK KAP GEL

Bir gün atletizm pistinin arka taraflarında o bölgedeki park bahçe işlerine vesaire bakarken atletizm pistinden geri dönüyorum. Karşıma birisi çıktı, ‘Dur’ dedi, durdum. Tabi o kask kapalı olduğu için kim olduğumu da bilmiyor. Parayı uzattı, ‘Delikanlı şurdan bi ekmek kap gel’ dedi. Ben de hiç bozuntuya vermeden ‘Abi benim acelem var biraz sonra alıp ekmeği buraya bırakırım ama şimdi işim var bana müsaade et geçeyim’ dedim. Israr etti, 'Tembellik etme şuradan bir ekmek kap gel’ dedi. Baktım bırakmayacak, kaskın ucunu açtım, baktı ‘Başkanım?’ Dedi. ‘Kimseye söyleme dedim, bak ekmek getireceğim ben buraya söz.’ Ondan sonra oradan ayrıldım gittim.”

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