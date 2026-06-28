12 Eylül cuntacısına büyük tepki! Kadir İnanır’ın cenazesinde Kenan Evren gerginliği

77 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törende birçok isim konuşma yaptı. Ayrıca Kadir İnanır için hazırlanan, “Kuzeyden Gelen Adam” isimli belgesel de izlendi.

Belgeselde 12 Eylül kanlı askeri darbesinin anlatıldığı anlarda gerginlik yaşandı.

KENAN EVREN’İ SAVUNMAYA KALKTI

Belgeselde, “Bir sağdan bir soldan astık” sözüyle ismini tarihe kara leke olarak geçiren darbeci Kenan Evren’in görüntüsü de yer aldı. Sinevizyon gösterimi sırasında Evren’in ekrana gelmesi salonda doğal olarak tepkiye neden oldu. Törene katılan çok sayıda isim Kenan Evren’i yuhaladı.

Ancak bir kişi “Yapmayın burası cenaze. Eski Genel Kurmay Başkanını yuhalayamazsınız” diye bağırdı ve Kenan Evren’i savunmaya kalktı.

SALONDAN ÇIKARDILAR

Salondakiler bu kez, kendilerine tepki gösteren ve Evren’i savunan kişiyi yuhaladı.

Söz konusu şahıs salondan çıkarıldı.