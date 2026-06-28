  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
17 binden fazla Filistinli hasta nakil bekliyor Siyonist kahpeliği Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz Kongrede ortalık çok fena karıştı! Ahmet Davutoğlu’nu hiç bu kadar sinirli görmediniz CHP'de ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'da bir ilk olacak: TOKİ'den 15 bin kiralık konut! Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek! Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı Sıcaklıklar sebebiyle trafik ışıkları eridi
Gündem 12 Eylül cuntacısına büyük tepki! Kadir İnanır’ın cenazesinde Kenan Evren gerginliği
Gündem

12 Eylül cuntacısına büyük tepki! Kadir İnanır’ın cenazesinde Kenan Evren gerginliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kenan Evren gerginliği yaşandı. İnanır'ın anısına gösterilen belgeselde darbeci Kenan Evren’in ekrana gelmesiyle salonda yuhalama sesleri yükselirken, Evren’i savunmaya kalkan bir kişi salondan çıkarıldı.

77 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törende birçok isim konuşma yaptı. Ayrıca Kadir İnanır için hazırlanan, “Kuzeyden Gelen Adam” isimli belgesel de izlendi.

Belgeselde 12 Eylül kanlı askeri darbesinin anlatıldığı anlarda gerginlik yaşandı.

KENAN EVREN’İ SAVUNMAYA KALKTI

 

Belgeselde, “Bir sağdan bir soldan astık” sözüyle ismini tarihe kara leke olarak geçiren darbeci Kenan Evren’in görüntüsü de yer aldı. Sinevizyon gösterimi sırasında Evren’in ekrana gelmesi salonda doğal olarak tepkiye neden oldu. Törene katılan çok sayıda isim Kenan Evren’i yuhaladı.

Ancak bir kişi “Yapmayın burası cenaze. Eski Genel Kurmay Başkanını yuhalayamazsınız” diye bağırdı ve Kenan Evren’i savunmaya kalktı.

SALONDAN ÇIKARDILAR

Salondakiler bu kez, kendilerine tepki gösteren ve Evren’i savunan kişiyi yuhaladı.

Söz konusu şahıs salondan çıkarıldı.

Kadir İnanır kimdir ve neden öldü! Türk sinemasının tanınan ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti!
Kadir İnanır kimdir ve neden öldü! Türk sinemasının tanınan ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti!

Biyografi

Kadir İnanır kimdir ve neden öldü! Türk sinemasının tanınan ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti!

Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü
DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü

Gündem

DEM bir destekçisini daha kaybetti! Kadir İnanır öldü

Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı
Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı

Gündem

Bahçeli’den Kadir İnanır için taziye mesajı

Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!
Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!

Gündem

Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23