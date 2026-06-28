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Gündem Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!
Gündem

Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!

Antalya'da hava sıcaklıkları artarak etkisini göstermeye devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı ise yaklaşık 45 derece oldu.

Turizm kenti Antalya'da haziran ayının sonları ile birlikte sıcak hava dalgasını etkisini arttırmaya devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu Konyaaltı Sahili'nde ise yoğunluk yaşandı. Antalya sıcağından bunalan vatandaşlar ve yabancı turistlerin Konyaaltı Sahilinde yüzmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

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