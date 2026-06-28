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Gündem Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü
Gündem

Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü

Yeniakit Publisher
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Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü

Aileyi, gençleri hatta çocukları hedef alan onursuz sapkınların, her karış toprağı şehit kanıyla sulanan mukaddes şehir İstanbul'daki sözde onur yürüyüşüne izin verilmedi.

Eşcinsel sapkınlar rahat durmuyor.

Sapkınlar; her bir karışı şehit kanıyla sulanan, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un sokaklarını rezilliklerine alet etmek istedi.

Onursuzların, sözde onur yürüyüşüne vatanın kahraman evlatları müsaade etmedi.

Polis ekipleri, Kadıköy'deki kepazeliğe müdahale etti.

 

Sapkınlardan tehdit: Sokaklarda olmaya devam edeceğiz

Batı'dan fonlanan haramzadeler tehdit gibi bir açıklama yaptı.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, eylemlerin gün boyu devam edeceğini ve sokaklarda olmaya devam edeceklerini açıkladı.

 

"Bunların vekilliklerini düşürün!"

Kahraman şehitlerimizin ve azizi gazilerimizin kanlarıyla kurulan devletin tüm imkanlarından eksiksiz faydalanan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de LGBT'li sapkınlara destek verdi. Vatandaşlar,  yetkililere "Bunların vekilliklerini düşürün!" çağrısında bulundu.

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