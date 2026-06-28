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Dünya Netanyahu savaşı Suriye’ye taşıdı! Köy köy İşgal ediyorlar
Dünya

Netanyahu savaşı Suriye’ye taşıdı! Köy köy İşgal ediyorlar

Yeniakit Publisher
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Netanyahu savaşı Suriye’ye taşıdı! Köy köy İşgal ediyorlar

Uluslararası baskılar ve İran ile ABD arasındaki anlaşma sonrası Gazze ve Lübnan’da gerilemek zorunda kalan soykırımcı Netanyahu, siyasi ömrünü uzatmak için savaşı Suriye’ye taşımaya başladı. İsrail ordusu, Dera’nın batı kırsalında önce Cemle ardından Saysun köylerine sızarak askeri tahkimat başlattı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle ortaya çıkan otorite boşluğunu fırsat bilerek Aralık 2024’ten sonraki aylarda işgal sınırlarını Suriye içlerine doğru genişleten Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi’nde uluslararası baskılarla yavaşlayan, Lübnan sınırında ise Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması sonrası geri çekilmek zorunda kalmasıyla savaşı Suriye’ye yeniden taşımaya başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler ve askeri araçlar, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalından içeri sızdı. Önce Cemle’ye ardından Saysun köyündeki kritik hat boyunca ilerleyen İsrail askerleri, bölgeye tahkimat yapmaya başladı. İki köyü birbirine bağlayan yolda konuşlanan siyonist unsurların, piyade birlikleri için komuta çadırları kurduğu ve kalıcı üslenme emareleri gösterdiği bildirildi.

ABD BU İŞGALE NE DİYECEK?

Genellikle Sünne Arap nufüsün yaşadığı Dera’daki bu tehlikeli ilerleyiş, Ortadoğu’da haritaların yeniden çizildiği bir dönemde Suriye’nin güneyini yeni bir savaş alanı haline getirebilir. İsrail’in bu hamlesine, Suriye’deki Ahmed Şara yönetimi ve ABD’nin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

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