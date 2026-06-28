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Gündem Kadir İnanır’a veda!
Gündem

Kadir İnanır’a veda!

Yeniakit Publisher
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Kadir İnanır’a veda!

77 yaşında ileri evre akciğer kanserinden hayatını kaybeden Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarının veda ettiği tören sonrası İnanır’ın naaşı cenaze namazının kılınması için Levent Barbaros Hayrettin Camii’ne götürüldü.

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran yapımlarda yer alan Kadir İnanır 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. İleri evre akciğer kanseri tedavisi gören 77 yaşındaki oyuncudan 26 Haziran'da acı haber gelmişti.

İnanır’ın vefatından kısa süre önce ablası Altun Arıca’yı kaybettiği de öğrenilmişti. Usta oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrası sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı. Yakınları, sevenleri ve dostları, İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde bir araya geldi. Törende Burak Deniz, Perihan Savaş, Menderes Samancılar, Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu, Birand Tunca, Nuri Alço, Bülent Emrah Parlak, Halil Ergün ve Levent Özdilek de yer aldı.

Annesinin vefatından 3 gün sonra dayısı Kadir İnanır'ı da kaybeden Soner Arıca, "Çok üzgünüm. Gerçekten inanamıyorum? Annemi de daha 3 gün önce kaybettik. Üst üste'' diye göz yaşı döktü.  

Düzenlenen törenin ardından İnanır’ın naaşı, ikindi vaktini müteakip cenaze namazı için kılınması için Levent Barbaros Hayrettin Camii’ne götürüldü. İnanır, namaz sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

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Yorumlar

Mehmet

Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Uzun yıllar Türk sinemasına renk katan usta sanatçı, sayısız başarılı filmle izleyicilerimizin kalbine dokunmuştur. İslam değerlerimizi her zaman savunan, vatanımıza bağlı bir yurttaş olarak hepimize örnek olmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.
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