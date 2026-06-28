Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?

Müslümanların gönül dünyasına hitap eden Ali Rıza Demircan Hoca, Mirat Haber'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Demircan'ın "Kadir İnanır'ın (her birimizin) yolcuğu nereye?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Ölüm Kadir İnanır’a olduğu gibi uzun süreli bir hastalıkla, yani rahmet uyarısıyla geliyorum diyerek gelmez; ama her an herkese ve mutlaka geleceğine göre soruyu doğru sormalı ve alınan her ölüm haberi sonrasında Yolculuğum Nereye demeliyiz.

Allah ondan razı olsun, sahâbi Ebu Derda’ya katıldığı bir cenaze namazında, ölen kişi kimdi diye sorulduğunda şöyle cevap verir:

– Kabul edersen Sen’sin, etmezsen Ben’im.

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Yüce Rabbimizin insanlık için hayat programı kıldığı İslam Dini’nin iman esaslarından biri de ölümle başlayacak ahiret hayatına; iradeli hayatımızın bütününden sorgulanacağımıza ve sorgulama sonuçlarına göre Cennet ile mükâfatlandırılıp Cehennem ile cezalandırılacağımıza imandır.

Ölüm, deneme için geçici olarak yerleştirildiğimiz bu dünya hayatından kendisi için yaratıldığımız ve ebediyen yaşayacağımız Âhiret hayatına, bedenimizi bırakarak nefsimizle (ruhumuzla) yapacağımız geçiştir.

Ve ölüm İnsanlık çizgisi ve bütün peygamberlerin tebliği olan İslam’a göre yaşayıp yaşamadığımıza göre oluşacak müjdeli veya azaplı yeni bir başlangıçtır.

ÖLÜMÜ ÇOKÇA ANMAK

Âhiret hayatına iman eden ve özellikle bilgili ve bilinçli olarak beş vakit namaz kılarak ve insan haklarına saygı göstererek Allah’ın dostu olmak onuruna erişen Müslümanlar dahil her insan, ölümü çokça anmak konumundadır. Ölüm ötesi için yapabilecek salih amelleri / erdemli işleri ivedilikle yaparak da akıllılıklarını göstermek durumundadır.

Peygamberimiz “en akıllı/zeki Müslümanı ölümü en çok hatırlayıp anan ve ölüm sonrası gerçek hayat olan Âhiret Yurdu için en güzel şekilde hazırlanan” olarak tanımlamışlardır.

Peygamberimizin hayatımıza anlam katan dualarından biri de şöyledir:

– Allahım! Her halimizde seni anmayı ve her an ölümü hatırlamayı bize ilham et.

ÖLÜM HAYATTAN ÖNCEDİR

Aslında hayatımıza mâna ve renk katan ve amaç kazandıran ölümdür. Ölüm hayatın içinde yaşamakta olduğumuz gerçektir; her an vücudumuzda hücre ölümü yaşanıyor ve her gece uyku ile ölümü yaşıyoruz.

Bir diğer anlatımla Allah’ın koyduğu yasalar çizgisinde gerçekleştirilen hücre ölümleri olmasaydı biz ana rahminde döllenemez, organlarımız altın oranlarda şekillenemez, doğamaz, hayat bulamaz ve süresi ilahi kaderle/planlama ile belirlenen ömrümüzü yaşayamazdık.

Özetlersek, hayatımız Allah’ın özel bir planlaması olan hücre ölümleriyle gerçekleşmektedir. Bunun için olacak ölümü planladığını açıklayan Rabbimiz (Vakıa 60) bazı ayetlerde ölümü hayattan önce yarattığını zikretmektedir. Okuyalım:

“Yüce yaratıcı olan Allah, hanginizin daha güzel işler yapacağı konusunda sizleri sınamak için, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Gerçekten O, sınırsız kudret sahibidir. Bununla birlikte, çok ama çok merhametlidir.” (Mülk 2. Ayrıca bak: Bakara 28, Mümin 11)

TOPRAĞA KARIŞIP YOK OLMA YOK

Her yaşayan ölür. Dünyaya gelişimiz gibi gidişimiz de ilahi kader ile programlıdır. Ölümü öne alamadığımız gibi erteleyemeyiz de. Ölümü benimsemeliyiz.

Müminin ölümü anışı ona alışma ve yeniden dirilişe imanı pekiştirmedir.

Ölüm ateist ve deist için toprağa karışarak yok olmadır ama bu batıl bir zandır, yaşanacak hakikat öyle sanıldığı gibi değil. Maddeciler için pek zor bir gün olacak. Kıyamet Günü’nde korkular ve azaplar içinde “Ne olaydı toprak olaydım” denilerek vahlanılacaktır ama Cehennem’den kaçış yok. (Nebe 40)

Kur’ân maddeci kâfirlerin yani hakikati örtenlerin karşılaşılacağı durumların haberleriyle doludur.

Toprağa karışarak yok olup gideceğine inanan Kâfirlere şöyle denecek: “Âyetlerimiz karşınızda okunurdu ama siz büyüklük taslayarak günahlar işleyen bir toplum olmadınız mı?” Hani, size, “Hiç kuşkusuz, Allah’ın vaadi haktır, kıyamet saatinde de şüphe yoktur” dendiğinde, siz şöyle demiştiniz: “Kıyamet Saati nedir, bilmiyoruz. Sadece bir şeyler var sanıyoruz; kesin bir bilgimiz olmadığı için inanmıyoruz.” Böylece yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş, alay edip durdukları azap kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denilir: “Unutuyoruz sizi bugün! Tıpkı sizin, bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. İşte böyle! Sığınağınız ateştir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır.” Bunun sebebi şudur: “Siz, Allah’ın ayetlerini eğlence aracı yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı/gurura itti.” İşte bu tipler bugün ateşten çıkarılmayacaklar, özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. (Casiye 31-35)

MÜMİNLERİN ÖLÜMÜ

Görevli meleklerin karşılaması ile başlayacak (Nahl 32) ve nefsimizin (ruhumuzun) bedenimize veda ettirilmesi şeklinde gerçekleştirilecek ölüm (Zümer 42) ise müminler için bütün şerlerden kurtuluş ve Rabbimize kavuşmanın Cennet müjdeli hediyesi olacak.

“Ölümü mümine Allah’ın hediyesi” olarak açıklayan Peygamberimizin bir diğer hadisi de şöyledir:

– Mü’min kul ölümle rahata erer, dünya hayatının yorgunlukları ve acılarından kurtularak Allah’ın rızası ve nimetlerine kavuşur. İlâhi emir ve yasakları tanımayan ve yaşamayan kişiden ise insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve şehirler kurtulur.”

İradeli hayatımızın en küçük amellerinden bile sorgulanacağız (Zilzal 7-8), ama müminler için ölüm ötesi kolay ve ulaşılacak yer de Cennet olacaktır:

Şüphesiz, iman edip de İslami ve fıtrat çizgisinde güzel işler yapanlar için, nimetleri bol cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah’ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman 8-9)

KAÇIŞ YOK, KADİR İNANIR DA KAÇAMADI

Hayat yolculuğumuzda Cennet ve Cehennem işaretli ölüm levhası her an önümüze çıkabilir. Tercih yapmak durumundayız.

İslam’a karşı bilinçli savaş açmış azgın Cehennemlik Tağutları geçelim.

Kadir İnanır, ortada yürümüş ama açıklamalarından anladığımıza göre Allah’a ve Ahiret hayatına inanmış ve alnı secdeye varmış bir adamdı. Allah rahmet eylesin.

– Gazeteci sorar: Dini inançlarınız çok mu kuvvetli?

– Kadir İnanır: 4 yıldır şükür namazı kılmadan evden çıkmam. Daha önce de namaz kılardım ama 4 yıldır düzenli hale getirdim. Çok iyi bir Müslüman olduğumu sanıyorum. Biraz eksiklerim var ama hiç kimse mükemmel değildir. Herkesin noksanlıkları vardır. Benim de herkes gibi hatalarım var. Bunları en aza indirmeye çalışıyorum, bütün meselem bu.

Aziz Nesin, Hikmet Kıvılcımlı ve Yalçın Küçük gibi nice yorgun çilekeşler de akıllarını kullanıp doğru yön tercihi yapamadılar. Yazık ki çok yazık. Dünya hayatının bunaltıcı yorgunlukları sonrasında Cehennem’e yuvarlanış ne acı bir sondur:

“Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün birtakım kişiler zelildir, Yaratanı ve yasalarını dışlayarak durmadan çalışmışlar ve de yorulmuşlar, ama azgın ateşe gireceklerdir. (Bak. Ğaşiye 1-4)

Siz siz olun da maddeci inanç ve yaşamla kalpleri ölülerden ve Cehennem’de feryad edeceklerden olmayın. (Fatır 37)

Çünkü ölümden ve ölüm sonrası sorgulamasından kaçış yok:

“Onlara de ki: “Ne yaparsanız yapın, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm sizi eninde sonunda yakalayacaktır. Fakat ölünce her şey bitmeyecek. Sonra da, gizli açık her şeyi bilen Rabb’inizin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman Allah, bu dünyada yaptığınız her şeyi size bildirecek ve hak etiğiniz karşılığı tam olarak verecektir.” (Cuma 8)