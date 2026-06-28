Polis ekipleri bir türlü uyandıramadı! 17 yaşındaki genç kız parkta baygın halde bulundu
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde devriye atan polis ekipleri, Alaaddin Tepesi’ndeki parkta 17 yaşındaki A.E.’yi baygın halde buldu. Genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Konya’da parkta baygın halde bulunan 17 yaşındaki kız çocuğu için polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.