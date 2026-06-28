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Gündem Camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Gündem

Camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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Kayseri’de yatsı namazı öncesi camide çıkan tartışma kanlı bitti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A.’nın, tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.’yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürüldü.

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namaz öncesi camide tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

 

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.’yi yaraladı.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Yorumlar

Ahmet

Kayseri'de camide yapılan bu hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendim. İki Müslüman vatandaşımızın, yatsı namazını ibadet ederek geçirmeleri sırasında, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A.'nın bıçakla öldürmesi çok acı verici ve korkunç bir olay. Allah rahmet eylesin Musa Y. ve Zübeyir T. gibi değerli Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına şifa versin. Bu tür saldırılarda, vicdan ve dinin olmadığını gösteren karanlık kalplerin cezasını alması gerektiğini vurgularız. Tüm vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunun sağlanması için emniyet güçlerinin gerekeni yapmasını bekliyoruz.
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