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Spor İngiltere ve Hırvatistan 2026 Dünya Kupası'nda son 16'da
Spor

İngiltere ve Hırvatistan 2026 Dünya Kupası'nda son 16'da

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İngiltere ve Hırvatistan 2026 Dünya Kupası'nda son 16'da

İngiltere ve Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda bir üst tura yükseldi. Panama 0 puanla elenirken, Gana ise belirleyici maçta sürpriz yapamayınca turnuvadan elendi.

İngiltere, Panama'yı yenerek L Grubu'nda birinci sırayı aldı.

Panama karşısında İngiltere, kaliteli oyuncuları sayesinde oyunun kontrolünü hızla ele geçirdi. Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Harry Kane sürekli olarak Orlando Mosquera'nın kalesine baskı uyguladı, ancak CONCACAF temsilcisinin disiplinli savunması ve kaleci Mosquera'nın mükemmel performansı sayesinde ilk yarı golsüz sona erdi.

Panama, etkili kontra ataklarıyla da birçok sorun yarattı. Jose Rodriguez, 26. dakikada Jordan Pickford'u kurtarış yapmaya zorlarken, Carlos Harvey'nin şutu direğin yanından az farkla auta gitti.

 

Maçın kilit noktası ancak devre arasından sonra kırıldı. 62. dakikada, Bukayo Saka'nın kullandığı korner vuruşunda Jude Bellingham yükselerek topu ağlara gönderdi ve İngiltere'nin ilk golünü kaydetti. Sadece 5 dakika sonra, Real Madrid'li orta saha oyuncusu etkileyici performansına devam ederek Harry Kane'e yakın mesafeden kafa vuruşuyla gol attırdı ve skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda, teknik direktör Thomas Tuchel, eleme turları için enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kadrosunda proaktif bir rotasyon uyguladı. Rashford, Noni Madueke ve Eberechi Eze'nin daha fazla fırsatı olmasına rağmen, İngiltere gol atmayı başaramadı. Panama tarafında ise Jose Fajardo uzatma dakikalarında topu ağlara göndermeyi başardı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2-0'lık galibiyet, İngiltere'nin grup aşamasını 7 puanla tamamlamasına, L Grubu'nda liderliği garantilemesine ve son 16 turuna yükselmesine yardımcı oldu.

Hırvatistan son 16'da

Aynı anda oynanan diğer maçta ise Hırvatistan, dramatik bir mücadele sonunda Gana'yı 2-1 yenerek L Grubu'ndaki kalan eleme biletini garantiledi.

Avrupa temsilcileri maçın başından itibaren üstünlük kurdu ve 31. dakikada golü buldu. Mateo Kovacic'ten aldığı pasla Petar Sucic, kaleci Benjamin Asare'ye kurtarma şansı tanımayan güçlü bir uzun menzilli şutla topu kalenin alt köşesine gönderdi.

İkinci yarıda Gana, beraberlik golü arayışında ataklarını yoğunlaştırdı ve 73. dakikada karşılığını buldu. Ernest Nuamah'ın kullandığı serbest vuruştan Derrick Luckassen, yakın mesafeden topu Hırvat ağlarına gönderdi. VAR'a danışıldıktan sonra hakem golü geçerli saydı ve maç berabere kaldı.

Ancak Hırvatistan hızla karşılık verdi. 83. dakikada Luka Modric'in isabetli köşe vuruşunda Nikola Vlasic zıplayarak topa kafa vurdu. Top direğe çarptıktan sonra ağlara gitti ve Hırvat takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Uzatma dakikaları nefes kesiciydi, Gana tam anlamıyla bir atak başlattı ancak Issahaku Fatawu 90+7. dakikada altın fırsatı kaçırarak Afrika ekibinin beraberlik golünü bulmasını engelledi.

Grup aşamasının sonunda İngiltere, L Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı, Hırvatistan ikinci oldu ve her iki takım da 2026 Dünya Kupası'nın Son 16 turuna yükseldi. Panama 0 puanla elenirken, Gana ise belirleyici maçta sürpriz yapamayınca turnuvadan elendi.

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