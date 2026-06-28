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Gündem İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi
Gündem

İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

Yeniakit Publisher
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İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

5000 sapkını İstanbul’a getirecek LGBT gemisine yasak kararının ardından Aydın Valiliği de benzer bir karar alarak 7 Temmuz'da Kuşadası'na çıkarma yapması planlanan sapkınlarla dolu bir kruvaziyerin seferini iptal etti.

Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumun yapısıyla ve ahlaki değerleriyle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz'da Kuşadası Limanı'na planlanmış olduğu seferin ve toplumun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açtığı” öne sürülen organizasyonun iptal edildiği belirtildi.

SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ

Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla kente gelmesinin kesinlikle söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde lider konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir."

 

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