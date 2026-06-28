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Spor Avusturya Grand Prix’sinde kazanan George Russell
Spor

Avusturya Grand Prix’sinde kazanan George Russell

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Avusturya Grand Prix’sinde kazanan George Russell

Formula 1’de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix’sini Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell kazandı...

Formula 1’de Avusturya Grand Prix’si Mercedes pilotu George Russell’ın zaferiyle tamamlandı. Sezonun 8. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si Spielberg kentindeki 4 bin 300 metrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Yarışı Red Bull'dan Max Verstappen 2., Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli ise 3. olarak tamamladı.

 

George Russell, şampiyonada Lewis Hamilton'ı geçerek 2. sıraya yükseldi ve Kimi Antonelli ile puan farkını 40'a düşürdü.

Formula 1'de bir sonraki yarış 5 Temmuz'da Britanya'da yapılacak.

 

Avusturya Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlarda ilk 5 şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli: 171 puan

2. George Russell: 131 puan

3. Lewis Hamilton: 125 puan

4. Oscar Piastri: 80 puan

5. Lando Norris: 79 puan

 

Takımlar

1. Mercedes: 302 puan

2. Ferrari: 204 puan

3. McLaren: 159 puan

4. Red Bull: 115 puan

5. Alpine: 57 puan

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