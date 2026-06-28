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Gündem Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
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Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

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Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin kilometrelerce derinliğinde yaşanan sarsıntı, başta il merkezi olmak üzere çevre ilçe ve komşu illerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da gerçekleşen depremin derinliği 11.22 km olarak kaydedildi.

AFAD İLK BİLGİLERİ PAYLAŞTI

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Açıklamada depremin 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56.12'de meydana geldiği bilgisi de yer aldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

5.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 4,0 (Mw)

15.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,3 (ML)

15.18 – Doğanşehir (Malatya) – 1,2 (ML)

15.05 – Dalaman (Muğla) – 1,6 (ML)

14.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,2 (ML)

14.48 – Pınarbaşı (Kayseri) – 2,0 (ML)

14.43 – Ege Denizi (Seferihisar/İzmir açıkları) – 2,7 (ML)

13.33 – Sincar, Ninova (Irak) / İdil (Şırnak) yakınları – 2,1 (ML)

13.18 – Finike (Antalya) – 1,8 (ML)

12.51 – Pınarbaşı (Kayseri) – 1,8 (ML)

12.43 – Köyceğiz (Muğla) – 1,2 (ML)

12.33 – Ceyhan (Adana) – 1,6 (ML)

12.30 – Kuşadası (Aydın) – 2,3 (ML)

12.30 – Narlıdere (İzmir) – 1,6 (ML)

12.18 – Kuşadası (Aydın) – 1,9 (ML)

12.00 – Köyceğiz (Muğla) – 0,7 (ML)

11.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,9 (ML)

11.35 – Kuşadası (Aydın) – 1,1 (ML)

11.08 – Ege Denizi (Datça/Muğla açıkları) – 1,3 (ML)

10.57 – Dalaman (Muğla) – 1,7 (ML)

10.46 – Dalaman (Muğla) – 1,6 (ML)

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