Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin kilometrelerce derinliğinde yaşanan sarsıntı, başta il merkezi olmak üzere çevre ilçe ve komşu illerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.