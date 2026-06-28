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Gündem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hakk'ın rahmetine kavuşan hattat Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

"İlim, irfan ve sanat dünyamızın müstesna simalarından; kalemiyle, hattıyla ve Kur'an-ı Kerim'e adanmış ömrüyle nice gönülde iz bırakan hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını teessürle öğrendim.

Merhuma Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Hattat ve yazar Yusuf Tavaslı vefat etti
Hattat ve yazar Yusuf Tavaslı vefat etti

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Hattat ve yazar Yusuf Tavaslı vefat etti

Başkan Erdoğan'dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

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Başkan Erdoğan'dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

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