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Aktüel

Zonguldak'ta darbedilen kişi 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:02:14 -
Zonguldak'ta darbedilen kişi 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 11 gün önce darbedilerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, maden işçisi Özcan Akçay, 13 Haziran'da evine gittiği sırada Dilaver Mahallesi'nde iki kişi tarafından darbedildi.

Olayda yaralanan Akçay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı ve 11 gündür tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.Y. ve T.D, çıkarıldıkları ilk mahkeme tarafından serbest bırakılmış, Özcan Akçay'ın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, mahkemece tutuklanmıştı.

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