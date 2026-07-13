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Aktüel Denizde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde erkek cesedi bulundu

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Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te denizde hareketsiz halde bulunan 40 yaşlarındaki erkeğin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu ekiplere bildirdi.

 

Olay, saat 16.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Çuğra Bölgesi’nde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar, erkek olduğu belirlenen kişiyi denizden çıkardı. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olan ceset, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Dün denize girdiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni ve kimliği, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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