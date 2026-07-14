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Gündem Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı
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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı

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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında "Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

"'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür.

Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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