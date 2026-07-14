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Spor Avusturya kampı galibiyetle bitti! Fenerbahçe’den LASK karşısında 2 gollü prova
Spor

Avusturya kampı galibiyetle bitti! Fenerbahçe’den LASK karşısında 2 gollü prova

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Avusturya kampı galibiyetle bitti! Fenerbahçe’den LASK karşısında 2 gollü prova

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi...

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya’nın LASK takımıyla karşı karşıya geldi. Raifessen Arena’da oynanan mücadele TSİ 20.30’da başladı.

 

Sarı-lacivertli ekip mücadeleye “Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca” ilk 11’iyle başladı.

 

LASK ise “Jungwirth, Jörgensen, Mbuyamba, Tornich, Freckleton, Bello, Ivkovic, Danek, Horvath, Harakete, Adeniran” 11’iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 6’ncı dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle gidildi. Sarı-lacivertli ekip, 56’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun fileleri havalandırmasıyla 2-0’lık üstünlüğü sağladı. LASK, 65’inci dakikada Danek’in golüyle farkı 1’e indirdi: 1-2. Maç Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

 

Fenerbahçe’nin Manchester City’den yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Ake, LASK ile oynanan hazırlık maçının 66’ncı dakikasında oyuna dahil oldu.

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