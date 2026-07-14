Dost ülkeye derin üzüntülerini iletti: Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye taziye ziyareti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Emir Al Sani'ye taziyelerini iletti.
ÜLKEYİ 18 YIL YÖNETMİŞTİ
Katar’ı 1995-2013 yılları arasında yöneten ve ülkenin ekonomik dönüşümünün mimarı olarak görülen Şeyh Hamad bin Khalifa Al Sani, 12 Temmuz'da 74 yaşında vefat etmişti. Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.
1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Emir Şeyh Hamed bin Halife es-Sani, "artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini" belirterek 25 Haziran 2013 tarihinde görevini resmen Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'ye devretmişti