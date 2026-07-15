İsmail Kartal'dan Mason Greenwood'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe, Avusturya’da Raiffeisen Arena’da oynanan hazırlık maçında LASK’ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, kamp döneminin verimli geçtiğini söyledi.

Kamp sürecinin kendileri açısından verimli geçtiğini ifade eden Kartal, " Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Yaylası'nda iyi bir kampımız olmuştu. Burada 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de oyun ve takım olarak daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz onları gördük. Tabii 3 maçı kazandık ve bu bize moral oldu" diye konuştu.

‘YENİ ALDIĞIMIZ AKE'Yİ İLK DEFA OYNATTIK’

Hazırlık karşılaşmalarında zaman zaman iniş çıkışlar yaşadıklarını belirten Kartal, bunun normal olduğunu dile getirdi.

Kartal, "Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar oldu. Zaman zaman oyun içinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için eksiklerimizi görmek çok önemli oluyor. Güzel maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi ilk defa oynattık. Hemen hemen tüm oyuncularımıza şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Milli takımdan gelen oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU, YAPTIKLARI ORTADA’

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni transfer Mason Greenwood hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Greenwood'un önemli bir oyuncu olduğunu belirten Kartal, "Hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu, yaptıkları ortada. Bize de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuğumuzda onay vermiştik. Hayırlı olsun diyorum, inşallah bir an önce aramıza katılır" dedi.

‘ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BU OYUNCULARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Kamp döneminde teknik ekip ve personelin yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Kartal, oyuncuların en iyi şekilde hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kartal, "Önce teknik ekibime ve personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabah 7.00, 7.30'ta kalkıyoruz akşama kadar 3-4 tane parça parça antrenman yapıyoruz ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir, grup grup çok iyi hazırlandık ama bizim işimiz bu, bundan yorulmuyoruz. Kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Kampın başından beri beraber çalıştığımız oyuncular daha iyi durumda. Diğer oyuncuların biraz daha zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.