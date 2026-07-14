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Spor Fenerbahçe detayları duyurdu! Mason Greenwood'un bonservisi açıklandı
Spor

Fenerbahçe detayları duyurdu! Mason Greenwood'un bonservisi açıklandı

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Fenerbahçe detayları duyurdu! Mason Greenwood'un bonservisi açıklandı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Greenwood’un transferi için oyuncu ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

 

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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