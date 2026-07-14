Fenerbahçe detayları duyurdu! Mason Greenwood'un bonservisi açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Greenwood’un transferi için oyuncu ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.
Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.