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Gündem Şutlan Özel'in koltuk sevdası depreşti: Yüzde 90'dan az oy alırsam siyaseti bırakıyorum
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Şutlan Özel'in koltuk sevdası depreşti: Yüzde 90'dan az oy alırsam siyaseti bırakıyorum

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şutlan Özel'in koltuk sevdası depreşti: Yüzde 90'dan az oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Korsan olarak düzenlediği parti grubunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel, "İkimiz, tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın! CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. İkimiz yarışalım 2 milyon üyeyle... %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" dedi.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na, parti grubunda konuşan Özgür Özel’den tarihi bir meydan okuma geldi. Kılıçdaroğlu’na tüm parti üyelerinin katılımıyla sandık er meydanı çağrısı yapan Özel, kurulacak sandıkta yüzde 90'ın altında oy alması durumunda siyaseti tamamen bırakacağını ilan etti.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "İkimiz, tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın! CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. İkimiz yarışalım 2 milyon üyeyle... yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" dedi.

CHP'de mutlak butlan karası sonrası patlak veren tartışmalar devam ederken parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı daha geldi. Özel açıklamasında "Mademki partilisin, mademki bölünmek istemezsin, mademki 'Bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak' diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun; buradan açıkça söylüyorum, açık açık! İster 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle; ikimiz, tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın! CHP'yi salsın! Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu! Çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım 2 milyon üyeyle! yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" dedi. 

YENİ PARTİ KURULACAK MI?

Özel, "Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de, yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, umudun tükettiğin emekli soruyor. Kolumu çimdiriyor yeni parti diye. Açık açık söylüyorum. 2 milyon üyemizle. İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın."

Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Bu aziz milletin ve bu aziz emanetin önünde tarihi çağrımı yapıyorum. Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Bilmiyorum, duymuyorum diyerek değil siyaset iddia ile olur." ifadelerini kullandı. 

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