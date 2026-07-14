Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan
Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde asma iskele halatının kopması sonucu 2 işçi vefat etti.
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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde asma iskele halatının kopması sonucu 2 işçi vefat etti.
Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephe boyasını yapan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ve Muhammed Kızılkan (19) asma iskele halatının kopması sonucu 5. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Toruntay ve Kızılkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.
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