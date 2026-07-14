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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

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AA Giriş Tarihi:

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde asma iskele halatının kopması sonucu 2 işçi vefat etti.

#1
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephe boyasını yapan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ve Muhammed Kızılkan (19) asma iskele halatının kopması sonucu 5. kattan zemine düştü.

#2
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Toruntay ve Kızılkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

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