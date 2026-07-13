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Gündem Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor
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Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

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Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’ne ‘milyarlık şüpheli para trafiği’ soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yaptığı "Bülent Turan'a 15 gün boyunca mesaj attım, yanıt alamadım" açıklamasına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan cevap geldi. Turan, Türkiye’de 103 bin dernek bulunduğunu ve denetimlerin öyle gelişigüzel mesajlara göre değil, adli mercilerden gelen şikayetler doğrultusunda yapıldığını belirterek "Kararı sosyal medya değil, yargı versin" dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturmada Bursa'da gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunmuştu. Levent ayrıca, denetim talebiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a 15 gündür her gün mesaj attığını ancak hiçbir yanıt alamadığını da iddia etmişti.

Levent'in bu iddiaları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Levent’in adını doğrudan anmadan kurumsal işleyişi hatırlatan Turan, bakanlık denetimlerinin kişisel taleplerle veya telefon mesajlarıyla yönlendirilemeyeceğini vurguladı.

103 BİN DERNEK VAR

Bülent Turan, Türkiye’deki derneklerin tabi olduğu denetim mekanizmasını şu sözlerle özetledi: "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli/ idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır."

KARARI SOSYAL MEDYA DEĞİL, YARGI VERSİN!

Sivil toplum alanının demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Turan, soruşturmanın seyrine ilişkin sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değindi. Açıklamasını net bir hukuki vurguyla tamamlayan Turan, "Sivil toplum hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin" diyerek hukuki sürecin beklenmesi gerektiğine de işaret etti.

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