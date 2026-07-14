Oğuzhan'ın ‘Baraj patladı’ yalanında yeni süreç! Gözler istinaf mahkemesinde

HABER MERKEZİ

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmalar devam ederken, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada yayılan "Hatay'da baraj patladı" yalanı nedeniyle yargılanan Oğuzhan Uğur'a ilişkin dava yeniden gündeme geldi. Depremin ilk saatlerinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Hatay'da bir barajın patladığı ya da çatladığı yönündeki yalanları kamuoyunda paniğe yolaçarken bölgedeki arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerini olumsuz etkilemişti. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Oğuzhan Uğur hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Yargılama sürecinde mahkeme, Uğur hakkında beraat kararı verirken, sanığın avukatlık ücretinin de kamu hazinesinden karşılanmasına hükmetmişti. Karar kapsamında yaklaşık 45 bin liralık vekâlet ücretinin Hazine tarafından ödenmesine karar verilmesi de kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Ancak beraat kararı kesinleşmedi. Cumhuriyet savcısı ile davanın müştekilerinden Hasret Yıldırım, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf incelemesine taşıdı. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.

KARARI VEREN HAKİM ATAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, ilk derece mahkemesinde beraat kararını veren hâkimin de daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanmış olması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. İstinaf mahkemesinin dosya üzerinde yapacağı incelemenin ardından beraat kararının onanmasına, bozulmasına veya dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilebilecek. Dosyaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.