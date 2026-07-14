  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ varolduğu her ülke için tehdit Tek tek paketleniyorlar! MİT’in nefesi hainlerin ensesinde Bakan Gürlek tek tek açıkladı! Ahbap ve Yazıcıoğlu soruşturmasında sıcak gelişmeler Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı Kadına şiddet iddiası! Nihat Kahveci gözaltına alındı Forbes Türkiye modelini örnek gösterdi! DOA Sistemi Batı’ya yol haritası oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölüm aylığı başvurularında büyük hata Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… “Pinç Oğuzhan”dan timsah gözyaşları! Devlete saldırıp o derneği övmüşlerdi! AHBAP yüzsüzleri Ahbap’a operasyon sonrası yeniden gündem oldu! Kamera önünde gözyaşı kamera arkasında kahkaha
Gündem Aklın yeni mi başına geldi? Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites
Gündem

Aklın yeni mi başına geldi? Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aklın yeni mi başına geldi? Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites

Deprem sürecindeki dezenformasyon paylaşımlarıyla tepki çeken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap operasyonu sonrası tutuştu ve geri adım attı.

Haluk Levent, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Vatandaşlardan topladığı paraya kumara basan Haluk Levent'in suç ortağı Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yaşanan bu gelişme sonrası adeta tutuştu.

Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites

Deprem sürecindeki dezenformasyon paylaşımlarıyla tepki çeken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap operasyonu sonrası tutuştu ve geri adım attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur şu ifadeleri kullandı:

Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk

Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… "Pinç Oğuzhan"dan timsah gözyaşları!
Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… “Pinç Oğuzhan”dan timsah gözyaşları!

Gündem

Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… “Pinç Oğuzhan”dan timsah gözyaşları!

Oğuzhan'ın ‘Baraj patladı’ yalanında yeni süreç! Gözler istinaf mahkemesinde
Oğuzhan'ın ‘Baraj patladı’ yalanında yeni süreç! Gözler istinaf mahkemesinde

Gündem

Oğuzhan'ın ‘Baraj patladı’ yalanında yeni süreç! Gözler istinaf mahkemesinde

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23