Aklın yeni mi başına geldi? Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites
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Deprem sürecindeki dezenformasyon paylaşımlarıyla tepki çeken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap operasyonu sonrası tutuştu ve geri adım attı.
Haluk Levent, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Vatandaşlardan topladığı paraya kumara basan Haluk Levent'in suç ortağı Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yaşanan bu gelişme sonrası adeta tutuştu.
Baş provokatör Oğuzhan'dan geri vites
Deprem sürecindeki dezenformasyon paylaşımlarıyla tepki çeken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap operasyonu sonrası tutuştu ve geri adım attı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur şu ifadeleri kullandı:
Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk