Üreticinin yüzü güldü! Şifa dolu bu sebzenin kilosu 300 TL
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir Burhaniye'de bamya fiyatları üreticiyi sevindirdi. Hisar köyde 8 dekar alanda bamya eken Mustafa Göksu, ürünün pazarda kilosunun 200 ile 300 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bamya, bu sezon üreticisine kazandıran ürünler arasına girdi.
Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.