Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde serinlemek için denize giren Muzaffer Eliküçük akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eliküçük'ün, Düzce'den arkadaşlarıyla denize girmek için ilçeye geldiği öğrenildi.