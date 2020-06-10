Zonguldak'ta bir köyde 14 hane karantinaya alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 hane karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 14 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Kararın ardından 60 kişinin yaşadığı 14 haneye giriş ve çıkışlar yasaklanarak bölgeye uyarı yazısı asıldı.

Köy muhtarı Ercan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşayan bir kişinin Alaplı'ya gidip geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle Ereğli Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Söz konusu kişinin oğlunun da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Yıldırım, "Baba ve oğlunun yanı sıra hane halkından 2 kişi daha Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavilerine başlandı. Bu doğrultuda ailenin komşuları ve temas ettikleri kişilerin de aralarında bulunduğu 14 hanede 60 kişi karantinaya alındı. Sağlık ekiplerimiz ve jandarma burada. Kaymakamımız konuyu yakından takip ediyor. Bizler de karantina süresince vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirme gayretinde olacağız." diye konuştu.