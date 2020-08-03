Zonguldak sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bayramın son gününde denize girerek serinledi
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına gelen vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Kapuz Plajı'nda yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı cankurtaran ekipleri tedbir aldı.
Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı ise yüzde 62 olarak ölçüldü.