Zonguldak Belediyesi personel hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Zonguldak Belediyesi ihale ile aylık 1604 saat işyeri hekimliği, aylık 3958 saat iş güvenliği ve aylık 1500 saat diğer sağlık personel hizmeti alımı yapacak. 12 ay süre ile devam edecek iş, Zonguldak Belediye Başkanlığı Merkez Bina bağlı tüm işyerleri, şantiyeler, sosyal tesisler ve eklentilerini kapsayacak. İhale 27.10.2021 tarih ve saat 11:00’de Zonguldak Belediyesi Encümen Salonu Terakki mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvbarı No : 1 67100 Merkez/ZONGULDAK’ta yapılacak.

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