Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini bırakması!" başlıklı yazısında, Gelecek Partisi'nin siyaset sahnesinden çekilme kararını farklı yönleriyle ele aldı.

Karahahasanoğlu, parti kapatma kararının istişare yerine tek kişinin iradesiyle alınmasının, Davutoğlu'nun geçmişte dile getirdiği eleştirilerle çeliştiğini dile getirdi.

"Söylem ile uygulama arasında çelişki var"

Yazısında Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalardaki bazı tespitlere katıldığını belirten Karahasanoğlu, özellikle dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin "medeniyet kırılması" değerlendirmesini haklı bulduğunu ifade etti.

Buna karşın Türkiye'de hukuk, demokrasi ve devlet yönetimine ilişkin eleştirilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını savunan Karahasanoğlu, Türkiye'nin özellikle Gazze konusunda Batı'dan farklı bir duruş sergilediğini vurguladı.

İmamoğlu ve yolsuzluk iddialarını hatırlattı

Karahasanoğlu, yazısında Davutoğlu'nun yolsuzluk ve hesap verebilirlik konusundaki ifadelerini de değerlendirdi.

Davutoğlu'nun bu konuda açıklama yaparken, Ekrem İmamoğlu'na yönelik gündeme gelen yolsuzluk iddiaları karşısındaki tutumunu sorgulayan Karahasanoğlu, bu durumun kamuoyu nezdinde soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

"Partisini tek başına kapattı" eleştirisi

Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararının ardından yaşanan tartışmalara değinen Karahasanoğlu, kararın parti organlarının ortak iradesiyle değil, kişisel bir tercih görüntüsü verdiğini yazdı.

Yazısında, Davutoğlu'nun "kişisel iradelerle yönetim" eleştirisini hatırlatan Karahasanoğlu, bu kararın söz konusu eleştirilerle bağdaşmadığını vurguladı.

"Medya ambargosu" iddiasına itiraz

Ali Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin medya ambargosuna maruz kaldığı yönündeki değerlendirmesine de katılmadığını belirtti.

Davutoğlu'nun geçmişte Akit TV'nin davetlerine sınırlı şekilde katıldığını ifade eden Karahasanoğlu, buna karşılık farklı televizyon kanallarında sık sık yer aldığını hatırlatarak, "medya ambargosu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yazısını eleştirilerle tamamladı

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Davutoğlu'nun siyaseti bırakma sürecinde kullandığı ifadelerin ve geçmiş dava arkadaşlarına yönelik eleştirilerinin yapıcı olmadığını belirtti.

Davutoğlu'nun hem parti yönetim biçimi hem de siyasi söylemleri açısından kendi eleştirileriyle çeliştiğini savunan Karahasanoğlu, bu sürecin siyasi tarih açısından not edilmesi gerektiğini ifade etti.

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