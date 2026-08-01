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Kavrulacağız: Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular! Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı Baş ağrısı yapar, sakın yapmayın: Sağlık sorunlarına yol açabilir! Bu hatayı yapmamalı Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti Yaz aylarında bu hatayı yapmayın! Bu yiyecekler hastanelik ediyor Milli Muharip Uçak yeni aşamaya geçti: İşte P0 ile P1'i birbirinden ayıran farklar! İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk
Sağlık
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Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

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Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

Vücuttaki fazla yağların önüne geçmek için kullanılan zayıflama iğneleri ile ilgili American Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan klinik araştırma, zayıflama ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan semaglutid etken maddeli ilacın alkol kullanım bozukluğuna da karşı etkili olduğu ortaya çıktı.

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Foto - Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

American Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan klinik araştırma, zayıflama ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan semaglutid etken maddeli ilacın alkol kullanım bozukluğuna da iyi geldiğini ortaya koydu.

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Foto - Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

American Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan rastgele kontrol gruplu klinik araştırma, diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilacın alkol bağımlılığı üzerindeki etkilerini gösterdi.

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Foto - Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

Araştırmaya göre, ağızdan alınan semaglutid etken maddeli ilaçlar, tedavi arayışında olan ve alkol kullanım bozukluğu bulunan yetişkinlerde ağır alkol tüketimini, alkol arzusunu ve alkolle bağlantılı sorunları azalttı. Aralarında semaglutidin de bulunduğu GLP-1 reseptör agonistleri, halihazırda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kilo verme ve tip 2 diyabet yönetimi için onaylanmış duruma. Giderek artan kanıtlar, zayıflama ve şeker hastalığı tedavisinde yararlanılan bu GLP-1 ilaçlarının alkol tüketimini de etkileyebileceğine işaret ediyor. İkinci faz klinik çalışmaya alkol tüketimini azaltmak veya bırakmak isteyen, orta ila şiddetli düzeyde alkol kullanım bozukluğuna sahip 50 yetişkin katıldı. Katılımcılar rastgele ayrılarak sekiz hafta boyunca günlük oral semaglutid veya plasebo alacak gruplara yerleştirildi. Semaglutid dozu, ilk dört hafta boyunca günde 3 miligram olarak uygulandıktan sonra kalan dört haftada günde 7 miligrama çıkarıldı. Ağızdan alınan semaglutid, plasebo ile karşılaştırıldığında laboratuvar ortamında değerlendirilen alkol arzusunu veya günlük içki sayısını önemli ölçüde düşürmedi, ancak ağır alkol alınan gün sayısını belirgin şekilde azalttı. Plasebo alan katılımcılarla kıyaslandığında, semaglutid kullananların tedavinin son dört haftasında çok daha az sayıda ağır alkol tüketilen gün geçirdiği tespit edildi. Bu kişilerin ayrıca alkol aldıkları günlerde daha az içki tükettiği, günlük alkol arzularında ve alkolün yol açtığı olumsuz sonuçlarda daha fazla azalma bildirdiği kaydedildi. Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü Dr. Joseph Schacht araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu çalışma, ağızdan alınan semaglutidin, alkolü tamamen bırakmaya çalışmayan kişilerde dahi ağır ve zararlı alkol kullanımını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

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Foto - Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

Schacht şunları ekledi: "Bu özellikle mevcut ilaçlardan fayda görmemiş kişiler için alkol kullanım bozukluğunda yeni bir tedavi seçeneğini temsil edebilir, alkolle bağlantılı sağlık sorunlarını ve sosyal zararları azaltabilir. Daha da önemlisi, ağır alkol kullanımını azaltmak bile hastalar ve aileleri için anlamlı iyileşmelere yol açabilir." Çalışmanın başlangıcında katılımcılar günde ortalama yaklaşık altı kadeh içki tükettiklerini ve haftada yaklaşık beş gün ağır alkol aldıklarını bildirdi. Katılımcıların neredeyse tamamı Dünya Sağlık Örgütünün riskli alkol tüketimi seviyelerine göre yüksek veya çok yüksek kategoride sınıflandırıldı. Tedavi sürecinin sonunda, semaglutid grubundaki katılımcıların yüzde 81'i Dünya Sağlık Örgütü riskli alkol tüketimi seviyesini en az bir kategori düşürürken, bu oran plasebo grubunda yaklaşık yüzde 54 seviyesinde kaldı. Çalışma öncesinde kenevir kullandığını bildiren 11 kişilik küçük alt grupta semaglutid kullanımı, kenevir kullanılan gün sayısının azalmasıyla da ilişkilendirildi. Araştırmacılar bu bulgunun keşifsel nitelikte olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu ve semaglutid ile diğer GLP-1RA grubu ilaçların alkol kullanım bozukluklarının tedavisinde yaygın kullanım potansiyeline sahip olduğu sonucuna vardı. Söz konusu çalışma; ABD Ulusal Alkol Suistimali ve Alkolizm Enstitüsü, Ulusal İleri Çevrimsel Bilimler Merkezi, Hewit Family Foundation ve ismini açıklamayan bir aile bağışçısı tarafından finanse edildi. 1844 yılında kurulan Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), ABD'deki en eski tıp derneği olma niteliğini taşıyor. Zayıflama ve şeker tedavisinde kullanılan GLP-1 reseptör agonisti iğnelerin (semaglutid gibi etken maddeler), beyindeki ödül ve zevk mekanizmalarını baskılayarak alkol ve madde bağımlılığına karşı da umut vadeden olumlu etkileri olduğu son bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Ruhsal hastalıkların teşhisi, tedavisi, önlenmesi ve araştırılması alanında uzmanlaşmış 40 bin 400'den fazla doktor üyesi bulunan APA, aynı zamanda dünyanın en büyük psikiyatri birliği konumunda.

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