Zayıflama iğneleri fazla yağların önüne geçmek için kullanılıyordu ama bağımlılığına karşı da etkili çıktı

Schacht şunları ekledi: "Bu özellikle mevcut ilaçlardan fayda görmemiş kişiler için alkol kullanım bozukluğunda yeni bir tedavi seçeneğini temsil edebilir, alkolle bağlantılı sağlık sorunlarını ve sosyal zararları azaltabilir. Daha da önemlisi, ağır alkol kullanımını azaltmak bile hastalar ve aileleri için anlamlı iyileşmelere yol açabilir." Çalışmanın başlangıcında katılımcılar günde ortalama yaklaşık altı kadeh içki tükettiklerini ve haftada yaklaşık beş gün ağır alkol aldıklarını bildirdi. Katılımcıların neredeyse tamamı Dünya Sağlık Örgütünün riskli alkol tüketimi seviyelerine göre yüksek veya çok yüksek kategoride sınıflandırıldı. Tedavi sürecinin sonunda, semaglutid grubundaki katılımcıların yüzde 81'i Dünya Sağlık Örgütü riskli alkol tüketimi seviyesini en az bir kategori düşürürken, bu oran plasebo grubunda yaklaşık yüzde 54 seviyesinde kaldı. Çalışma öncesinde kenevir kullandığını bildiren 11 kişilik küçük alt grupta semaglutid kullanımı, kenevir kullanılan gün sayısının azalmasıyla da ilişkilendirildi. Araştırmacılar bu bulgunun keşifsel nitelikte olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu ve semaglutid ile diğer GLP-1RA grubu ilaçların alkol kullanım bozukluklarının tedavisinde yaygın kullanım potansiyeline sahip olduğu sonucuna vardı. Söz konusu çalışma; ABD Ulusal Alkol Suistimali ve Alkolizm Enstitüsü, Ulusal İleri Çevrimsel Bilimler Merkezi, Hewit Family Foundation ve ismini açıklamayan bir aile bağışçısı tarafından finanse edildi. 1844 yılında kurulan Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), ABD'deki en eski tıp derneği olma niteliğini taşıyor. Zayıflama ve şeker tedavisinde kullanılan GLP-1 reseptör agonisti iğnelerin (semaglutid gibi etken maddeler), beyindeki ödül ve zevk mekanizmalarını baskılayarak alkol ve madde bağımlılığına karşı da umut vadeden olumlu etkileri olduğu son bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Ruhsal hastalıkların teşhisi, tedavisi, önlenmesi ve araştırılması alanında uzmanlaşmış 40 bin 400'den fazla doktor üyesi bulunan APA, aynı zamanda dünyanın en büyük psikiyatri birliği konumunda.