Ankara'da 18 saati bulacak dev su kesintisi! İşte kesintiden etkilenecek bölgeler!
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentte gece saatlerinde başlayacak dev bir su kesintisini duyurdu.
Yenimahalle ilçesinde yürütülecek altyapı deplase çalışmaları nedeniyle tam 18 saate varan planlı su kesintisine gidileceği belirtilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde deplase çalışması kapsamında bu gece başlayacak planlı su kesintisinin yarın saat 18.00'e kadar süreceğini duyurdu.
Yenimahalle ilçesinin Susuz Mahallesi'nde deplase çalışması nedeniyle saat 23.55'ten yarın saat 18.00'e kadar planlı su kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak suyun yeniden şebekeye verileceği belirtilen ASKİ açıklamasında kesintiden etkilenen yerler şöyle sıralandı:
"Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi, Gimat Sanayi Sitesi, Gıdacılar Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlı cadde ve sokaklar."