  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı! Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı! Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Alo Adalet Hattı’nın ilk adımı atılıyor Davutoğlu yanlıştan döndü mü? ‘Bu saatten sonra Cumhurbaşkanının karşısında olmam’ Kendi partisindeki fesihten habersiz davranan Selçuk Özdağ mecliste algı operasyonuna soyundu! Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!
Dünya İran'dan Türkiye düşmanı GKRY'ye gözdağı
Dünya

İran'dan Türkiye düşmanı GKRY'ye gözdağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran'dan Türkiye düşmanı GKRY'ye gözdağı

İran, Türkiye'ye düşmanlık besleyen GKRY'ye gözdağı verdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseliyor. İran devlet medyasında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgede konuşlu İngiliz askeri üslerine yönelik sert mesajlar verdi.

Görüşmede, Kıbrıs’ta bulunan yabancı askeri üslerin İran’a karşı kullanılmasının engellenmesinin önemini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı’nın, özellikle İngiltere’nin Akrotiri ve Dikelya’daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, bu tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran’a yönelik askeri faaliyetlerde kullanılmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Haberde, Tahran yönetiminin daha önce de topraklarını veya askeri tesislerini ABD’nin İran’a yönelik operasyonları için kullandıran ülkelerin "sonuçlarla karşılaşabileceği" yönünde birçok kez uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Arakçi’nin Kombos’a da benzer mesaj verdiği ve İran’a yönelik muhtemel askeri faaliyetlerde Kıbrıs’taki üslerin kullanılmaması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

 

BULGARİSTAN’IN ABD UÇAKLARININ ÜLKEYE KONUŞLANMASINA İZİN VERMESİ ELEŞTİRİLDİ

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına göre Arakçi, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile de telefon görüşmesi yaptı. İranlı Bakan, Bulgaristan Parlamentosu’nun ABD’ye ait tanker uçaklarının Bulgaristan’daki Bezmer Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandırılmasına izin vermesini eleştirerek, bu kararın İran’a yönelik saldırgan faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu ve kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran ile ABD arasında son aylarda yaşanan askeri gerilimin ardından Doğu Akdeniz’deki İngiliz üsleri yeniden uluslararası gündeme gelirken, Akrotiri ve Dikelya üsleri stratejik konumları nedeniyle bölgedeki askeri operasyonlarda kritik öneme sahip bulunuyor.

İran, ABD üssünü vurdu
İran, ABD üssünü vurdu

Dünya

İran, ABD üssünü vurdu

Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!
Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!

Dünya

Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!

ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı! Hürmüz Boğazı hedef alındı
ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı! Hürmüz Boğazı hedef alındı

Gündem

ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı! Hürmüz Boğazı hedef alındı

İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu
İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu

Gündem

İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23